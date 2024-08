Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Cannabis-Plantage in Solingen-Wald entdeckt

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (20.08.2024) durchsuchten Polizistinnen und Polizisten eine Fabrikhalle an der Wittkuller Straße. Zuvor erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine mögliche Cannabis-Plantage in einem Lagerhallenkomplex. Weitere Ermittlungen des zuständigen Kommissariats erhärteten den Verdacht. Aus diesem Grund wurde durch die Staatsanwaltschaft Wuppertal unverzüglich ein Durchsuchungsbeschluss beantragt, der durch das Amtsgericht erlassen wurde. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten die Beamten knapp 1.400 Marihuana-Pflanzen sicherstellen. Zudem wurde Equipment zum Anbau von Cannabis gefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Tätern und Hintergründen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell