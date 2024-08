Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Wuppertal (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung vom vergangenen Sonntag (18.08.2024, gegen 18:50 Uhr) an der Focher Straße bittet die Polizei um Hinweise. Nach bisherigen Ermittlungen drangen vier bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Hotelzimmer eines 47-jährigen Geschädigten aus Solingen ein. Das Opfer flüchtete daraufhin über den rückwärtigen Bereich des Hotels auf die Focher Straße und von dort aus in den nahegelegenen Hinterhof eines Hauses. Die vier Unbekannten folgten dem Solinger. Anschließend kam es im Hinterhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der das Opfer schwere Verletzungen erlitt. In der Folge flüchteten die Täter zu Fuß über die Focher Straße in unbekannte Richtung. Die Flüchtenden waren männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 170 bis 180 cm groß und einer war mit einem Baseball-Kappe bekleidet. Der Geschädigte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere zwei Personen, die sich in einer Pizzeria aufhielten und während der Flucht von den Tätern angesprochen wurden, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (ar)

