POL-W: RS - Polizei muss bei Feuerwehrfest eingreifen

Im Rahmen eines Einsatzes bei einem Feuerwehrfest in Bergisch Born wegen eines Körperverletzungsdelikts kam es zu Widerstandshandlungen. Die Beamten wurden am 17.08.2024, gegen 2:40 Uhr, zu einem Einsatz wegen einer Körperverletzung gerufen, bei der ein 26-jähriger Remscheider einen 35-Jährigen aus Radevormwald geschlagen haben soll. Während der Anzeigenaufnahme kam es im Nahbereich zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung. Als die Beamten einschritten leistete ein junger Mann (21) Widerstand und beleidigte die Beamten fortlaufend. Er wurde ebenso in Gewahrsam genommen wie vier weitere Personen, die ihren Platzverweisen nicht nachkommen wollten. (jb)

