Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht und Körperverletzung

Wuppertal (ots)

Samstagabend (10.08.2024, gegen 21:15 Uhr) entfernte sich ein unbekannter Rollerfahrer von einer Unfallörtlichkeit, nachdem es erst zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge und dann zu einer Körperverletzung kam. Ein 57-Jähriger fuhr mit seinem Opel auf der Cronenberger Straße in Richtung Schwesternstraße, als ein Mann auf einem Kleinkraftrad links an ihm vorbeifahren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß des Autos und des Zweirads. In der Folge stürzten der Kleinkraftradfahrer und seine Sozia mit dem Roller zu Boden. Der Zweiradfahrer beleidigte den Autofahrer und fuhr umgehend in die Schwesternstraße. Der 57-Jährige folgte mit seinem Auto dem Kleinkraftrad und traf den Fahrer in der Goerdelerstraße Ecke Mühlenplatz wieder an. Im Rahmen einer Auseinandersetzung der Unfallbeteiligten schlug der Zweiradfahrer dem Autofahrer seinen Helm ins Gesicht und entfernte sich. Zeugen und Hinweisgeber, die Informationen zum Unfall oder zum Fahrer haben, werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (an)

