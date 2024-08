Polizei Wuppertal

POL-W: W Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Dienstagmittag (20.08.2024, gegen 13:05 Uhr) erlitten ein 55-Jähriger Mann und sein 8-jähriger Sohn Verletzungen, als es zu einem Verkehrsunfall zwischen ihrem Motorrad und einem Auto kam. Der 55-Jährige fuhr mit seinem 8-jährigen Sozius auf seinem Motorrad die Nützenberger Straße in Richtung Vogelsaue, als zeitgleich eine 84-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Golf von der Roonstraße in die Nützenberger Straße einfahren wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad. Vater und Sohn stürzten mit dem Zweirad zu Boden und erlitten bei dem Verkehrsunfall Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Nützenberger Straße war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme gesperrt. (an)

