Polizei Wuppertal

POL-W: SG Trickbetrüger erbeuten Schmuck im sechsstelligen Bereich

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (22.08.2024) bestahlen bislang unbekannte Täter eine 84-jährige Frau in Solingen-Merscheid. In den Vormittagsstunden rief eine unbekannte Frau bei der Seniorin an und gab sich als Polizeibeamtin aus. Die falsche Polizistin teilte mit, dass das Enkelkind der Rentnerin einen Verkehrsunfall verursacht hätte, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Um einer Haftstrafe zu entgehen, forderte die Anruferin ihr Opfer auf, einen hohen Geldbetrag zu zahlen. Da die Geschädigte keinen Zugriff auf ihr Bargeld habe, fragte die Anruferin nach Schmuck. Gegen 13:40 Uhr klingelte es an der Tür der 84-Jährigen und sie übergab eine Tüte mit Schmuck an einen Mann. Kurze Zeit später erhielt die Dame einen erneuten Anruf der unbekannten Frau. Sie teilte ihr mit, dass der Schmuck weniger wert sei und drängte die 84-jährige Dame deshalb zur Herausgabe des Bargeldes. Die Geschädigte unternahm erste Aktionen, um das Bargeld zu bekommen. Noch vor einer erneuten Übergabe an die Betrüger, kontaktierte die Seniorin ihr Enkelkind, wodurch sich der Betrug aufklärte. Die Person, die den wertvollen Schmuck nahm sei männlich, circa 30 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und eine normale Statur. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. An dieser Stelle nochmals der dringende Appell und die Warnung der Polizei Wuppertal: - Bei einem Anruf der echten Polizei erscheint NIE die 110 in Ihrem Telefondisplay! - "Rate mal, wer dran ist!" Achtung! Enkeltrick! Echte - Familienangehörige melden sich mit Namen! Trickbetrüger lassen Sie raten! - Wenn die falsche Polizei, Staatsanwaltschaft oder Anwälte nach Geld oder Wertsachen fragen: SOFORT auflegen! - Lassen Sie sich nicht ausfragen! Die echte Polizei fragt NIE nach Kontostand, Bank-/Kreditkartendaten, Passwörtern und PIN. - Fordert man Sie auf, im laufenden Telefonat 110 zu wählen oder sich von dem Anrufer mit 110 verbinden zu lassen: Legen Sie sofort auf! - Warten Sie unbedingt das Freizeichen ab. Wählen Sie 110 selbst! - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung! - Übergeben Sie NIEMALS Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Sind Sie Opfer geworden? SOFORT die Polizei informieren! Die Polizei bittet zudem Angehörige oder nahstehende Personen, mit älteren Menschen über die verschiedenen Methoden der Trickbetrüger zu sprechen. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell