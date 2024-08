Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Verkehrsunfall in Gräfrath

Wuppertal (ots)

Am 24.08.2024, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der Kreuzung Wuppertaler Straße und In der Freiheit zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Mann fuhr mit seinem Ford Mondeo die Straße In der Freiheit und wollte nach links in die Wuppertaler Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit der Kawasaki eines 51-Jährigen, der aus Richtung Roggenkamp die Wuppertaler Straße entlangfuhr und seinerseits in die Straße In der Freiheit abbiegen wollte. Die 45-jährige Sozia wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 5.000 Euro. Im Unfallbereich kam es während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

