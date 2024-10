POL-SU: WhatsApp-Betrüger erbeuten mehrere tausend Euro

Siegburg (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstag (8. Oktober), 12:00 Uhr, und Dienstag (30. Oktober), 12:00 Uhr, kam es an der Straße "An den Höfen" im Siegburger Ortsteil Stallberg zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Mehrfamilienhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten Schmuck in einem fünfstelligen Eurobetrag. Als der Sohn der Geschädigten ...

