Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Gewässerverunreinigung im Rüdesheimer Hafen

Rüdesheim (ots)

Am Sonntag, den 04.08.2024, wurde der

Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim eine Gewässerverunreinigung im Bereich des Rüdesheimer Hafens mitgeteilt. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort wurde eine Gewässerverunreinigung im Ostteil des Hafens zwischen den Sportbootliegeplätzen festgestellt. Bei der Verunreinigung handelt es sich mutmaßlich um mineralölhaltige Substanzen, welche vereinzelt und sehr verteilt als Film an der Wasseroberfläche festgestellt wurden. Gemäß mehrerer Zeugenaussagen wurden die Verunreinigungen bereits am frühen Morgen vom Hauptstrom des Rheins in den Rüdesheimer Hafen getrieben. Über die Rettungsleitstelle des Rheingau-Taunus-Kreises wurden die zuständigen Behörden zur Koordinierung einzuleitender Maßnahmen in Kenntnis gesetzt.

Die Ermittlungen zur Aufklärung der Ursache durch die zuständige Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim dauern an.

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell