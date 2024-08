Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Schiffsunfall: Fahrgastkabinenschiff kollidiert mit Fahrwassertonne

Schleuse Mühlheim, Main km 53 (ots)

Am Mittwoch, den 31.07.2024, kam es gegen 23:45 Uhr zu einer Kollision zwischen einem mit 195 Personen besetzten Fahrgastkabinenschiff und einer roten Fahrwassertonne im unteren Vorkanal der Schleuse Mühlheim. Dabei stieß das Achterschiff steuerbordseits gegen die Tonne und dessen Kette verfing sich im Schiffsantrieb, sodass die Tonne gänzlich abgerissen wurde. Mit ausreichender Manövrierfähigkeit wurde das FGKS in den Hafen Hanau verlegt, wo es bis zur Begutachtung und Behebung des Schadens stilliegt. Es wurden weder Personen verletzt noch die Schifffahrt beeinträchtigt. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Wasserschutzpolizeistation Frankfurt am Main.

Original-Content von: Hessisches Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell