Hessisches Polizeipräsidium Einsatz

POL-HPE: Diebstahl bei der DLRG Schierstein

Wiesbaden (ots)

Diebstahl und Sachbeschädigungen beklagt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Nachgang zum Schiersteiner Hafenfest.

In der Nacht von Montag, den 15.07.2024, auf Dienstag, den 16.07.2024, betraten unbekannte Täter nach Abschluss des Schiersteiner Hafenfestes das Gelände der DLRG Schierstein sowie deren am Steg liegende Boote.

Es wurden diverse Gegenstände wie ein Fernglas, Handschuhe und Tauwerk sowie eines der am Steg festgemachten Boote entwendet.

Dieses Boot konnte nach Absuche durch die Wasserschutzpolizeien Wiesbaden, Rüdesheim und Sankt Goar sowie der DLRG gestern im Bereich Eltville aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

Zeugen, die in der Zeit zwischen ein Uhr nachts und sechs Uhr morgens am Dienstag auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle der Wasserschutzpolizei in Wiesbaden unter 06134-55660 zu melden.

