FW-BO: Austritt von Kältemittel in einem Keller einer Gastronomie

Bochum (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Brand einer Gartenlaube im Kleingartenverein "Am frohen Blick" an der Weidestraße in Bochum Hamme. Gegen 23 Uhr informierte der Notruf der Polizei die Feuerwehrleitstelle Bochum über ein Brandereignis in der Kleingartenanlage. Es sind daraufhin die zuständige Feuerwache Innenstadt sowie die Löscheinheit Bochum-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr ...

