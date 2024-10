Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241028 - 1048 Frankfurt - Westend: 37-Jährige bedroht Passanten in U-Bahnstation mit Deospray und Feuerzeug

Frankfurt (ots)

(co) Am frühen Sonntagabend (27. Oktober 2024) bedrohte eine 37-jährige Frau erst einen Passanten mittels gezückter Deo-Sprühdose und Feuerzeug, und anschließend die hinzugerufenen Polizeibeamten. Die Polizisten setzten ihr Reizstoffsprühgerät ein und konnten die Frau festnehmen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand verfolgte eine 37-jährige Frau gegen 20:00 Uhr in der U-Bahnstation Miquel- /Adickesallee offenbar grundlos einen 30-jährigen Passanten und stellte sich in dessen Weg. Hierbei habe sie, nach Angaben von Zeugen, mit sich selbst geredet und eine Deo-Sprühdose und ein Stabfeuerzeug in den Händen gehalten. Der 30-Jährige konnte aus der U-Bahnstation fliehen und sich zusammen mit zwei weiteren Zeugen im nahegelegenen Gebüsch vor der Frau verstecken und die Polizei informieren.

Die herbeigeeilte Streife traf die Beschuldigte auf dem Gehweg der Eschersheimer Landstraße an. Noch immer hielt die Frau die Sprühdose und das Feuerzeug in den Händen und rannte damit vor der Beamten davon. Die Polizisten holten die Frau ein und forderten sie mehrfach auf, die beiden Gegenstände fallen zu lassen. Da die 37-Jährige nun das Feuerzeug entzündete und gegen die Polizeibeamten richtete, setzten die Beamten ihr Reizstoffsprühgerät ein.

Die Frau wurde festgenommen und durch die Polizeibeamten erstversorgt. Eine medizinische Versorgung durch eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung lehnte die 37-Jährige ab.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde sie vor Ort entlassen.

Sie muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell