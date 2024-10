Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241028 - 1046 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Eine Festnahme - mehrere Straftaten

Frankfurt (ots)

(th) Am Sonntag, den 27. Oktober 2024 kam es Am Hauptbahnhof zunächst zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 28-jähriger Tatverdächtiger einem 29-Jährigen mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf schlug. Als der der 28-Jährige die Polizei erblickte, flüchtete er mit einem Elektroroller, konnte aber kurze Zeit später gestellt und festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der Roller in Folge eines Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war. Eine Tankkarte, die der Tatverdächtige bei sich führte, stammte aus einem Diebstahl aus einem Fahrzeug. Weiter fuhr der 28-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hält sich zudem illegal in Deutschland auf. Alles in allem muss sich der Mann nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Hehlerei und unbefugtem Gebrauch des Rollers, Unterschlagung der Tankkarte, Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz sowie Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Der wohnsitzlose 28-Jährige wurde zwecks richterlicher Vorführung in das zentrale Polizeigewahrsam eingeliefert. Der Roller konnte seinem ursprünglichen Besitzer übergeben werden.

