Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241027 - 1043 Frankfurt - Nordend-Ost: Zusammenstoß mit Straßenbahn

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend (26.10.24) kollidierte eine Straßenbahn mit einem Auto. Der Fahrer des Wagens kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Gegen 21:00 Uhr beabsichtigte der 19-jährige Autofahrer in der Friedberger Landstraße auf Höhe der Hausnummer 17 verbotswidrig zu wenden und zu diesem Zweck die dortigen Straßenbahngleise zu überqueren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah er dabei die, von hinten herannahende, Straßenbahn. Diese fuhr sodann frontal in die linke Seite des Autos. Der Autofahrer erlitt bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, der Straßenbahnfahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell