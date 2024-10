POL-HRO: Stark alkoholisierter Mann belästigt Anwohner

Schwerin/ Altstadt (ots) - Am 17.10.2024 gegen 21:22 Uhr ereignete sich am Grunthalplatz in Schwerin ein Verkehrsunfall mit einem Bus. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden innerhalb des Busses weder Fahrer noch Fahrgäste. Durch vermutlich unzureichende Sicherung rollte das Fahrzeug rückwärts aus der Haltestelle. Dabei überquerte er die Wismarsche Straße in Schwerin und prallte mit dem Heck gegen eine Hauswand. Der Bus ...

mehr