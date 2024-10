Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241027 - 1044 Frankfurt - Innenstadt/Höchst: Autofahrer versuchen vor Polizei zu flüchten

Frankfurt (ots)

(hol) Gleich zweimal versuchten am Wochenende Autofahrer vor der Polizei zu flüchten, um sich einer Kontrolle zu entziehen. Beide Male endeten diese Versuche nach wenigen Metern erfolglos.

Der erste Fall ereignete sich in der vergangenen Nacht gegen 01:00 Uhr in Höchst. Hier fiel einer Streife in der "Kurmainzer Straße" ein Auto auf, das Schlangenlinien fuhr. Als die Beamten dem Fahrer signalisierten, anzuhalten, beschleunigte dieser stattdessen. Seine Flucht endete schon kurz darauf in der nächsten Kurve, da er die Kontrolle verlor und mit drei geparkten Autos zusammenstieß und diese teils stark beschädigte. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Polizei nahm den leichtverletzten Fahrer daraufhin fest. Der Grund für die gescheiterte Flucht war dann auch schnell klar: Der 18-Jährige war betrunken und besitzt keinen Führerschein. Die Polizei brachte ihn in Ermangelung eines festen Wohnsitzes in die Haftzellen des Polizeipräsidiums, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. . Der zweite Fall ereignete sich kurz darauf auf der "Zeil", als einer aufmerksamen Funkwagenbesatzung ein Auto auffiel, das mitten durch die Fußgängerzone fuhr. Als die Beamten den Fahrer aufforderten, anzuhalten, versuchte er, davon zu fahren und geriet kurz außer Sicht. In der Straße "Großer Hirschgraben" fand die Streife den Flüchtenden wieder, der nun versuchte, rückwärts davon zu fahren. Dieser Versuch endete nach wenigen Metern, stieß der Fahrer beim Zurücksetzen doch mit den, dort parkenden, Auto zusammen und beschädigte diese. Auch in diesem Fall dürfte der Grund für die Flucht darin liegen, dass der 19-jährige Fahrer keinen Führerschein hat und zudem der Verdacht besteht, dass er das Auto unter dem Einfluss von Cannabis führte. Ein entsprechender Urintest verlief positiv und im Auto fanden die Fahnder knapp 80 Gramm Haschisch.

Die Polizei ließ dem Fahrer eine Blutprobe entnehmen und leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein, bevor er nach Hause entlassen wurde.

