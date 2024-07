Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Rauchentwicklung in Holzwerk

Am Sonntag rückte die Feuerwehr in Eberhardzell aus.

Ulm (ots)

Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr zur Mittagszeit in Eberhardzell aus. In einem Holzwerk kam es zu einer Rauchentwicklung. Wie sich herausstellte, gab es wohl einen technischen Defekt in einem Schaltkasten. Ein Feuer entstand glücklicherweise nicht.

