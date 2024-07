Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Auto gerät in Gegenverkehr

Am Montag verstarb eine Frau an den Folgen eines Unfalls bei Süßen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 6.30 Uhr. Ein 21-Jähriger fuhr mit seinem Renault auf der B466 in Richtung Donzdorf. Auf Höhe Süßen verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal mit einem entgegenkommenden Ford eines 62-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurde eine 21-Jährige auf dem Beifahrersitz eingeklemmt und musste geborgen werden. Sie erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass sie an der Unfallstelle verstarb. Die beiden Männer wurden schwer verletzt. Ein im Renault sitzende 1-jährige Kleinkind erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst verbrachte die Verletzten in umliegende Kliniken. Zur Klärung der genauen Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Ulm ein Gutachten an. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. Die Bundesstraße 466 ist an der Unfallstelle (Stand: 10.30 Uhr) noch voll gesperrt. Der Verkehr wird örtlich abgeleitet.

+++++++

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111 (JC)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell