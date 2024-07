Ulm (ots) - Am Samstag, gegen 21.50 h, befuhr ein 61-jähriger mit seinem Audi die Straße am Wenzelstein und wollte an einer ampelgeregelten Kreuzung die Münsinger Straße (B465) geradeaus überqueren. Er missachtete jedoch das "Rotlicht" an der dortigen Lichtzeichenanlage. Im Kreuzungsbereich kollidierte er somit mit einer, bei "Grün" in Richtung Münsingen ...

