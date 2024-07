Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Verkehrsunfall durch Missachtung "Rotlicht" mit Personenschaden

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 21.50 h, befuhr ein 61-jähriger mit seinem Audi die Straße am Wenzelstein und wollte an einer ampelgeregelten Kreuzung die Münsinger Straße (B465) geradeaus überqueren. Er missachtete jedoch das "Rotlicht" an der dortigen Lichtzeichenanlage. Im Kreuzungsbereich kollidierte er somit mit einer, bei "Grün" in Richtung Münsingen fahrender, 57-jährigen Subaru Fahrerin. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ca. 13000 EUR Sachschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung war etwa eine Stunde lang voll gesperrt. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren.

