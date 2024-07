Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm-Wiblingen - Trennungsstreit eskaliert

Gegenstände aus Dachfenster geworfen und Ex-Partnerin bespuckt

Ulm (ots)

Zu einem unschönen Trennungsstreit kam es am Donnerstagnachmittag in Ulm-Wiblingen. Als die Ex-Freundin Gegenstände bei ihrem ehemaligen Freund abholen wollte, eskalierte die Situation. Die 24-jährige Frau warf eine Computertastatur und weitere Gegenstände aus dem Dachfenster. Zudem zerstörte sie den Duschvorhang und trat gegen die Wohnungstüre. Einem Tritt nach dem 31-jährigen Ex-Freund konnte dieser zwar noch ausweichen, aber auch dieser ließ sich nun zu einer unüberlegten Reaktion hinreißen und er bespuckte die Frau. Als Begründung hierfür gab er später gegenüber der Polizei an, dass er sie nicht schlagen wollte. Beim Eintreffen der Polizei war die Frau nicht mehr vor Ort. Dafür konnten durch die Streife noch weitere Gegenstände des Ex-Freundes in den Hecken rund um das Wohngebäude aufgefunden werden, welche die Frau dort auf ihrer Flucht verteilte. Letztendich wurden die Gegenstände der jungen Frau durch ihre Mutter abgeholt, sodass ein erneutes Aufeinandertreffen nicht notwendig wurde.

