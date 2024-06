Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Großbrand im Sportboothafen - 74354 Besigheim

74354 Besigheim - Am Dienstag, 25.06.2024, geriet im Bootshafen, kurz nach 19 Uhr, ein Sportboot in Brand. Zuvor hatte der Eigentümer vergeblich versucht das Boot zu starten. Der zuviel eingespritzte Kraftstoff verpuffte und setzte das Boot des Mannes und in der Folge vier weitere, die in der Nähe lagen, in Brand. Die aufgrund einer Übung glücklicherweise bereits vor Ort befindliche Feuerwehr, konnte die fünf Boote zügig löschen und legte eine Ölsperre, um weitere Umweltschäden durch auslaufendes Öl oder Benzin zu verhindern. Ein Polizeihubschrauber wurde ebenfalls angefordert, um Übersichtsaufnahmen zu machen und ggfs. weitere Ölteppiche zu finden. Die starke Rauchentwicklung war weithin sichtbar und erschwerte die Arbeiten zusätzlich. Nachdem die Wracks gelöscht waren, wurden sie mit einem Kran aus dem Wasser gehoben. Während des gesamten Einsatzes von Feuerwehr und Polizei musste die Schifffahrt komplett gesperrt werden. Wie durch ein Wunder wurde bei dem Großbrand niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 200.000 EUR belaufen. Die Wasserschutzpolizei Stuttgart hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

