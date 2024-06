POL-Einsatz: Blockade an Stauhaltung Esslingen beseitigt

Friedrichshafen (ots) - Am Dienstag, 28. Mai 2024, wurde gegen 12 Uhr eine männliche Leiche ca. 500m vor dem BSB-Hafen in Friedrichshafen durch Personen auf einem Passagierschiff gesichtet. Die Ermittlungen zur Abklärung der Identität mittels DNA-Analyse dauern noch an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Einsatz E-Mail: goeppingen.ppeinsatz.sts.oe@polizei.bwl.de ...

mehr