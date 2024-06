Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Stauhaltung Esslingen ist leer gelaufen - 73730 Esslingen am Neckar

Göppingen (ots)

73730 Esslingen am Neckar - Durch das Hochwasser der letzten Tage und Wochen wurde unterschiedlichstes, größeres Treibgut, wie Baumstämme oder Ähnliches, in die Stauhaltung gespült und damit der Mechanismus zur Schließung des Wehres blockiert. Somit kann der Durchfluss des Neckars nicht mehr kontrolliert werden und das Wasser läuft vollständig ab. Dadurch ist der Wasserstand des Neckars zwischen der Stauhaltung Esslingen und der Dieter-Roser-Brücke um bis zu 3m gesunken. Das örtlich zuständige Polizeipräsidium Reutlingen sperrt alle möglichen Zugänge zu diesem Neckarabschnitt ab und bestreift den Bereich intensiv. Die Wasserschutzpolizei Stuttgart warnt alle Bürger dringend davor, das Flussbett zu betreten, es besteht Lebensgefahr. Personen könnten im tiefen Schlick stecken bleiben und in der Folge ertrinken oder sich an nicht sichtbaren, scharfkantigen Gegenständen schwer verletzen. Aufgrund der komplizierten Beseitigungsarbeiten wird die Situation voraussichtlich bis mindestens Donnerstag, 06.06.2024, bestehen bleiben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell