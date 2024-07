Polizeipräsidium Ulm

Am Donnerstag kamen Personen bei einem Unfall bei Mietingen zu Schaden.

Kurz vor 15.30 fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Opel auf der Kreisstraße 7507 von Mietingen-Baltringen in Richtung Maselheim-Äpfingen. Auf halber Strecke schloss er auf eine Fahrzeugkolonne auf. Vor ihm fuhren zwei Autos und ein Sattelzug. In einer langgezognenen und unübersichtlichen Linkskurve, so die Polizei, scherte der Opel auf die Gegenfahrbahn aus. Da die Sicht nach vorne durch ein hohes Maisfeld verdeckt war, sah der 46-Jährige offenbar den entgegen kommenden BMW eines 26-Jährigen nicht. Der aber erkannte den Überholenden und leitete noch ein Ausweich- und Bremsmanöver ein. Der Opel und der BMW stießen beinahe frontal zusammen. Danach hatte der Opel noch den Sattelauflieger am MAN des 62-Jährigen gestreift, als die Autos durch den heftigen Zusammenstoß zurückschleuderten. Der 26-Jährige im BMW wurde schwer verletzt, der mutmaßliche Unfallverursacher und der Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Rettungskräfte befreiten den BMW-Fahrer aus seinem Auto und brachten ihn in eine Klinik. Der Verkehrsdienst Laupheim ermittelt nun die genaue Unfallursache. Sie schätzt den Schaden an den Autos auf rund 18.000 Euro. Der Schaden am Auflieger wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 46-Jährigen beschlagnahmt. Zur Bergung der Autos war ein Abschlepper im Einsatz. Auch die Feuerwehren aus Mietingen, Baltringen und Walpertshofen waren mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Um 17.45 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die K7507 wieder befahrbar. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

