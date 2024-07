Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Radfahrer die Vorfahrt genommen

Beim Abbiegen kam es am Donnerstag zu einem Unfall in Laupheim.

Der 60-Jährige fuhr um 7.50 Uhr in der Bahnhofstraße stadtauswärts. An der roten Ampel im Baustellenbereich musste der Fahrer des Klein-Lkw anhalten. Vor ihm wartete ebenfalls ein Sattelzug. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der 60-Jährige los und bog nach rechts ab. Wie die Polizei berichtet, war wohl die Sicht des Peugeotfahrers eingeschränkt und er hatte einen entgegenkommenden Radler nicht gesehen. Der 64-Jährige war mit seinem E-Bike auf dem Radweg stadteinwärts unterwegs und erkannte die Situation. Beide bremsten. Um aber einen Sturz vom Rad zu verhindern, musste sich der 64-Jährige auf der Motorhaube des langsam abbiegenden Peugeot abstützen. Dabei zog sich der Radfahrer Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Das Fahrrad kippte zur Seite auf die Straße und wurde dabei beschädigt. An dem 3,5 Tonner wurde der Stoßfänger zerkratzt. Die Polizei Laupheim schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf mehrere hundert Euro. Auf den 60-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

