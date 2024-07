Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Nicht aufgepasst

Am Donnerstag stießen zwei Fahrzeuge in Bad Schussenried zusammen.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 11.15 Uhr in der Pfarrer-Leube-Straße. Dort musste ein Lkw an den Schranken zu einem Grundstück anhalten. Der nachfolgende 39-Jährige hielt mit seinem Fiat Ducato an. Da er aber in Richtung Biberacher Straße weiterfahren und nicht stehen bleiben wollte, scherte der 39-Jährige mit seinem Klein-Lkw nach links aus. Der Fahrer wollte an dem stehenden Lkw vorbeifahren. Allerdings hatte er wohl nicht richtig nach hinten geschaut. Denn mittlerweile war ein 61-Jähriger an die verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge herangefahren. Der fuhr links mit seinem Auto an dem Ducato vorbei. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Bad Schussenried hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Fiat Ducato auf rund 2.000 Euro, den am Pkw auf 4.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

