POL-UL: (UL) Ulm - Haufenweise Altreifen neben Maisfeld entsorgt / In den vergangenen Tagen hatte ein Unbekannter bei Ulm-Gögglingen rund 60 Altreifen entsorgt.

In den vergangenen Tagen hatte ein Unbekannter bei Ulm-Gögglingen rund 60 Altreifen entsorgt.

Bereits zum dritten Male innerhalb eines Jahres (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5665159 ) lagerten Unbekannte eine größere Anzahl von Altreifen im Bereich des Altwasserarms "Gewann Taubes Ried" in Ulm-Gögglingen ab. Der Ablageort befindet sich an einem Maisfeld und liegt am parallel verlaufenden Donauradwanderweg Ulm in Richtung Erbach. Die Umweltermittler des Polizeipräsidium Ulm gehen davon aus, dass die Reifen entwder am Freitag oder Samstag (19./20.7.) dort abgelagert wurden. Es handeln sich und rund 60 abgenutzte Pkw-Reifen ohne Felgen, die die Umweltsünder dort einfach in der Wiese hinterlassen hatten. Bisherige Ermittlungen der Beamten von der Abteilung Gewerbe und Umwelt Ulm verliefen ohne Erfolg, weshalb die Spezialisten jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen. Wer jemanden beim Abladen der Reifen beobachtet hat, sich an einen größeren Transporter oder Lkw mit Anhänger auf dem Radweg neben der Donau erinnert oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 0731/188-3812 melden.

