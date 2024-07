Ulm (ots) - Gegen 15 Uhr war eine 66-Jährige mit ihrem VW Jetta in der Leonhardstraße unterwegs. An einer Einmündung fuhr sie in die Leibnizstraße ein. Dort fuhr eine 78-Jährige mit ihrem VW Lupo. Die kam von links und hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen in der Einmündung zusammen. Verletzt wurde niemand. Die ...

mehr