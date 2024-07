Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Vorfahrt missachtet

Etwa 5.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstag in Eislingen.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr war eine 66-Jährige mit ihrem VW Jetta in der Leonhardstraße unterwegs. An einer Einmündung fuhr sie in die Leibnizstraße ein. Dort fuhr eine 78-Jährige mit ihrem VW Lupo. Die kam von links und hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen in der Einmündung zusammen. Verletzt wurde niemand. Die beiden Pkw blieben fahrbereit. Die Polizei Eislingen schätzt den Schaden auf rund 5.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Missachten der Vorfahrt ist eine der häufigsten Ursachen schwerer Verkehrsunfälle und ist wie zu schnelles Fahren, Fehler beim Abbiegen und falsches Überholen auf Eile zurückzuführen. Diese Ursachen machen etwa ein Drittel aller Unfälle aus. Dabei sei Eile im Straßenverkehr fehl am Platz. Wer auf Nummer sicher geht, fährt gelassen und ohne Hetze. Damit alle sicher ankommen.

