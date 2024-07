Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Vandalen unterwegs

Am Mittwoch oder Donnerstag richteten Unbekannte Schaden an einem Spielplatz in Heidenheim an.

Die Unbekannten waren zwischen 19 Uhr und 16.20 Uhr in der Walther-Wolf-Straße zu Gange. Dort beschädigten sie die Fenster an einem Container und einer Holzhütte. An der Hütte rissen sie auch Balken der Holzverkleidung ab. Dann zündeten sie die Balken auf dem nahegelegenen Basketballplatz an und beschädigten dort einen Tisch. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322-0) hat die Ermittlungen nach den Vandalen aufgenommen. Die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden.

Hinweis der Polizei:

Eine Sachbeschädigung ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Freiheitsstrafe und Geldstrafe können die Folge sein, die dem Täter drohen. Mögliche Zeugen solcher Taten ermuntert die Polizei, sofort die Polizei zu verständigen, wenn irgendwo verdächtiger Lärm ist oder die Scheiben klirren. So können sie helfen, dass niemand auf einem Schaden sitzen bleibt, den andere verursacht haben.

