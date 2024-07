Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizeipräsidium Ulm

NACHTRAG - Jugendliche nach Angriff auf 36-jährigen in Untersuchungshaft.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5828261) wurde ein 36-Jähriger bei einem Angriff in Biberach schwer verletzt.

Die beiden mutmaßlichen Täter, darunter eine 17-jährige Deutsche und ein 17-jähriger Afghane, stellten sich am Montag (22.07.2024) gemeinsam beim Polizeirevier Biberach, nachdem in der Presse über die Tat berichtet wurde. Beide wurden am Dienstag (23.07.2024), auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg, dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Biberach vorgeführt. Der erließ Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags. Die beiden Jugendlichen befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ravensburg und Kriminalpolizei Biberach dauern an.

