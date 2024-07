Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Während der Fahrt eingeschlafen

Am Dienstag fuhr eine Seniorin auf einen haltenden Pkw auf und verursachte Schaden. Ein drittes Fahrzeug war auch noch beteiligt.

Die 80-Jährige fuhr gegen 17.45 Uhr mit ihrem VW auf der L 1164 von Gerstetten in Richtung Altheim/Alb. Wie die Fahrerin später der Polizei berichtete, war sie auf Höhe der Einmündung Heldenfingen/Altheim kurz eingeschlafen. Anstatt geradeaus weiterzufahren, kam sie mit ihrem Fahrzeug nach links auf den Abbiegefahrstreifen. Dort musste ein 72-Jähriger mit seinem Mercedes anhalten. Die VW-Fahrerin fuhr ungebremst auf die Mercedes C-Klasse auf. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Heck des VW nach links auf die Gegenfahrspur. Ein entgegen kommender 24-Jähriger konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit seinem VW Kombi in den VW der Seniorin. Während sich die mutmaßliche Unfallverursacherin schwere Verletzungen zugezogen hatte, erlitt der 72-Jährige nur leichte Verletzungen. Er suchte später selbst einen Arzt auf. Der 24-Jährige blieb unverletzt. Nicht so die 80-Jährige. Die Frau kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den drei kaputten Autos auf rund 13.000 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein der Seniorin einbehalten. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Die Feuerwehr Gerstetten war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften im Einsatz. Um 19.30 Uhr war die Straße wieder frei. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

