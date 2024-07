Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Am Donnerstag hatte ein Mann in Ehingen zu viel getrunken.

Ulm (ots)

Dass es gefährlich ist, sich berauscht an das Steuer eines Wagens zu setzen oder auf ein Zweirad, darauf weist die Polizei regelmäßig hin. Und sie kündigt ihre Kontrollen an. Dass sie diese auch durchführt, erfuhr am Donnerstag kurz nach 21.15 Uhr ein 32-Jähriger in Ehingen. Bei der routinemäßigen Kontrolle in der Blaubeurer Straße stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Daraufhin führten sie einen Alkoholtest durch. Der Test ergab vor Ort, dass der Mann zu viel Alkohol getrunken hatte. In einem Krankenhaus nahm ihm ein Arzt Blut ab. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt, sein Auto musste der 32-Jährige stehen lassen. Der Fahrer sieht nun einer Anzeige entgegen.

