POL-UL: (BC) Ummendorf - Einbruch scheitert

Draußen blieb ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch in Ummendorf.

Zwischen 22.30 Uhr und 2.30 Uhr versuchte ein Unbekannter ein Fenster an einem Haus im Riedweg aufzubrechen. Der Einbrecher schob den Rollladen nach oben und versuchte das Küchenfenster aufzuhebeln. Das Fliegengitter hatte der Unbekannte an zwei Stellen bereits zerschnitten. Womöglich wurde der Einbrecher gestört und flüchtete. Denn zu einem Eindringen in das Gebäude kam es nicht und er musste draußen bleiben. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Einbrecher. Die Höhe des Schadens an dem Fenster ist noch unklar.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

