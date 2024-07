Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diebe stehlen mehrere hundert Kilo Kupfer

Unbekannte waren in der Nacht zum Donnerstag in Ulm zu Gange.

Ulm (ots)

Zwischen 22 Uhr und 8.45 Uhr drangen Unbekannte in ein Firmengelände in Ulm-Söflingen ein. Die Einbrecher stiegen in der Blaubeurer Straße über einen Zaun. Auf der Suche nach Brauchbaren stießen sie auf zwei Transportboxen. Auf denen wurde zur Diebstahlsverhinderung eine schwere Gabelstaplergabel abgestellt. Das half jedoch nichts. In den Boxen befanden sich rund 400 kg Kupfer. Die Diebe brachen die Boxen auf und entnahmen die Kupferstränge. Der Abtransport dürfte wohl wegen des schweren Gewichts mit einem Fahrzeug oder Anhänger erfolgt sein. Gegen 2 Uhr nahm ein Zeuge offenbar verdächtige Geräusche von einem wegrasenden Fahrzeug im Bereich des Tatortes wahr. Konkrete Hinweise liegen allerdings nicht vor. Das Polizeirevier Ulm-West nahm die Ermittlungen auf und hat Spuren gesichert.

Die Ermittler fragen nun:

- Wer kann Angaben zu den Tätern machen? - Wer kann Angaben zum Transportfahrzeug machen? - Wer hat in den letzten Tagen, insbesondere am Mittwochabend oder am Donnerstag frühmorgens verdächtige Personen und Fahrzeuge im Söflinger Industriegebiet gesehen?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0731/188-3812 zu melden.

++++1461727 (JS)

