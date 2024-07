Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Zigarettenautomat gesprengt

Am Montag zerstörten Unbekannte in Herbrechtingen den Automaten.

Ulm (ots)

Gegen 3.15 Uhr hörte ein Zeuge einen lauten Knall. Unbekannte hatten mit einem selbstgebauten Sprengsatz einen Zigarettenautomaten in der Straße "Ziegelei" aufgesprengt. Ob die Täter an das Bargeld und Zigaretten gelangten, ist noch nicht bekannt. Hinweise auf die Täter sind bislang keine vorhanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein Zusammenhang mit einem aufgesprengten Automaten vom 23.07.24 in Heidenheim besteht.

