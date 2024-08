POL-HS: Mehrere Pkw aufgebrochen

Heinsberg-Eschweiler (ots) - In einem Maisfeld an der Straße Hovener Weg wurde am Sonntag, 18. August, ein offenbar ausgeschlachtetes Kleinkraftrad aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass das Zweirad in der Nacht von Samstag, 17. August zu Sonntag, 18. August, an der Obernburger Straße entwendet wurde. Die Täter beschädigten das Fahrzeug stark und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Verkleidungs- und Fahrzeugteile. ...

mehr