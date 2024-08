Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 18.08.2024

KPB Heinsberg (ots)

Delikte:

Wassenberg - Diebstahl eines E-Scooters

Am Freitagnachmittag entwendeten unbekannte Täter im Bereich der Straße "Am Waldrand" einen E-Scooter. Das Elektrokleinstfahrzeug befand sich in einem Fahrradständer und war mit einem Schloss gesichert. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Hinweise zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen können Sie über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Übach-Palenberg - versuchter Diebstahl eines Fahrzeugs

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag (16/17.08.2024) einen in der Kollwitzstraße abgestellten Pkw mit AC-Kennzeichen zu entwenden. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang über die Fahrertür des Pkws und machten sich an der Fahrzeugelektronik zu schaffen. Es gelang den unbekannten Tätern nicht das Fahrzeug zu entwenden. Am Pkw entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und leitete die weiteren Ermittlungen ein.

Geilenkirchen - Diebstahl eines Wohnanhängers

Zwischen Freitagnacht (16.08.2024,19:00 Uhr) und Samstagmorgen (17.08.2024, 09:00 Uhr), entwendeten unbekannte Täter im Bereich der Von-Humboldt-Straße einen auf einem Firmengelände abgestellten Wohnanhänger mit GK-Kennzeichen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

