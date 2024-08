Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 17.08.2024

Heinsberg (ots)

Straftaten:

Hückelhoven - Diebstahl eines Motorrades

Am Morgen des 16.08.2024 (Freitag), gegen 08.50 Uhr bemerkte ein Mann aus Ratheim, dass sein verschlossenes Motorrad aus seinem Garten entwendet wurde. Hierzu beschädigten unbekannte Täter den Zaun der Nachbarin.

Hückelhoven - Einbruch in Blumenladen

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Freitag, den 16.08.2024 Zutritt zu einem Blumenladen. Im Blumenladen wurde ein Mitarbeiterspind geöffnet und durchsucht. Hinweise auf Diebesgut liegen der Polizei derzeit noch nicht vor. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.

Heinsberg-Grebben - Einbruch in ein Schnellrestaurant

Bereits in der Nacht zum 16.08.2024 (Freitag) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Schnellrestaurant in der Karl-Arnold-Straße, öffneten gewaltsam einen Tresor und entwendeten unter anderem Bargeld. In der heutigen Nacht, 17.08.2024 (Samstag), gegen 03:32 Uhr wurde erneut ein Einbruchalarm in dem Schnellrestaurant gemeldet. Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, bemerkten sie, eine Person, welche versuchte aus dem Hinterhof des Restaurants zu flüchten. Er konnte durch die Beamten festgenommen werden. Unmittelbar nach der Festnahme flüchtete eine zweite Person. Die eingesetzten Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Nachdem die flüchtige Person über eine Laderampe sprang, konnte er in ein kleines Waldstück flüchten. Es ist nicht auszuschließen, dass beide Sachverhalte in Zusammenhang stehen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an.

Verkehrsunfälle:

Heinsberg - Verkehrsunfall mit Flucht und verletzter Rollerfahrerin

Am Freitag, den 16.08.2024, gegen 15.30 Uhr kam es in Heinsberg auf der Lindener Straße in Fahrtrichtung Erzbischof-Philipp-Straße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Zur Unfallzeit befuhr eine 17-jährige Rollerfahrerin aus Waldfeucht die Lindener Straße. Sie ordnete sich auf dem Linksabbiegerfahrstreifen ein. Ein PKW-Fahrer, welcher ebenfalls die Lindener Straße in gleiche Richtung befuhr, fuhr nach Angaben der Rollerfahrerin rechts an ihr vorbei. Dabei wurde sie vom PKW gestreift und stürzte aus dem Stand zu Boden. Der PKW-Fahrer, welcher mit einem schwarzen VW unterwegs war, fuhr bei Rotlicht in die Einmündung ein, bog nach links ab und kümmerte sich nicht um die gestürzte Rollerfahrerin. Die Rollerfahrerin fuhr nach dem Unfall zurück zu einer Freundin. Von dort aus alarmierten sie sofort die Polizei und den Rettungsdienst. Die Rollerfahrerin wurde leichtverletzt ins Krankenhaus verbracht.

Beschreibung des flüchtigen PKW-Fahrers: männlich, ca. 30-50 Jahre, schwarze kurze Haare

Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen oder hat etwas beobachtet? Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Wassenberg - Verkehrsunfall mit Flucht

Eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin aus Duisburg befuhr am Freitag, den 16.08.2024, gegen 17.05 Uhr die Kirchstraße in Richtung Erkelenzer Straße. Ein PKW-Fahrer, welcher mit einem Mercedes ML 270 und einem Anhänger in gleiche Richtung unterwegs war, streifte beim Vorbeifahren mit dem Anhänger die Pedelec-Fahrerin. Diese erlitt dadurch leichte Verletzungen am linken Bein und an der linken Hand. Der PKW-Fahrer, welcher nach seinen Angaben den Unfall nicht mitbekommen hat, konnte im Nahbereich angetroffen werden. Es handelte sich dabei um einen 33-jährigen PKW-Fahrer aus Venlo. Während der Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass der PKW-Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

