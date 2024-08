Hückelhoven (ots) - Unbekannte Täter öffneten drei Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Lippeweg. Zwei weitere Kellerabteile versuchten die Täter ebenfalls aufzubrechen. Die Tat wurde zwischen 15.30 Uhr am 13. August (Dienstag) und 13.30 Uhr am 14. August (Mittwoch) begangen. Was die Täter entwendeten, wird noch ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

