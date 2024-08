POL-HS: Kellereinbruch

Wassenberg-Orsbeck (ots) - Am Dienstag, 13. August, wurde gegen 15.15 Uhr ein Einbruch in ein Pfarrheim an der Straße An Sankt Martinus festgestellt. Die Täter waren unberechtigt ins Pfarrheim gelangt und brachen im Inneren des Gebäudes eine Tür auf. Dort durchsuchten sie den Raum offenbar nach Wertgegenständen. Was sie entwendeten, wird nun ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr