Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Totalschaden nach Kontrollverlust eines Autofahrers

Mannheim (ots)

Im Bereich des Lindenhofs verunfallte am Montagabend gegen 20 Uhr ein Autofahrer.

Ein 49-jähriger KIA-Fahrer befuhr die Speyerer Straße nach links in Richtung Neckarauer Übergang und verlor dabei, aus bislang noch ungeklärter Ursache, die Kontrolle über sein Auto, sodass der Mann mit seinem Fahrzeug die Straßenbahnschienen in Richtung Hochschule Mannheim kreuzte und gegen eine Gebäudemauer prallte. Hierbei wurde ein Fahrradabstellbügel sowie ein dort angeschlossenes Fahrrad mit Anhänger stark beschädigt, sodass ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro entstand. Das Auto war nach dem Aufprall so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die Schadenshöhe beläuft sich dabei auf etwa 10.000 Euro. Der Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Unfall glücklicherweise nicht, wurde jedoch vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und medizinisch betreut.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob möglichweise ein medizinisches Problem die Ursache für den plötzlichen Kontrollverlust des 49-Jährigen war, ist bislang noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell