Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrugsmasche Anlagebetrug verursacht hohe Schadenssummen

Mannheim (ots)

Einer neuen Betrugsmasche fielen in Mannheim gleich zwei Personen zum Opfer, die durch den Betrug hohe Vermögensschäden erlitten.

Eine 33-Jährige lernte über eine Dating App einen bislang unbekannten Täter kennen, mit dem sie sich über Vermögensaufbau und Trading unterhielt. In vermeintlich guter Absicht gab dieser der 33-Jährigen Tipps, wie sie investieren soll. Am Ende bemerkte die 33-Jährige die Betrugsmasche und stellte fest, dass ihr ein Vermögensschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages entstanden war.

Ebenfalls ein hoher Vermögensschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages entstand einer 62-Jährigen, die auf eine bislang unbekannte Täterschaft reinfiel, die vorgab, beim Vermögensaufbau helfen zu wollen. Diese versprachen Gewinne über eine Geldanlage mit Bitcoins und künstlicher Intelligenz. Hierfür überwies die 62-Jährige einem vermeintlichen Unternehmen über Monate hinweg diverse 'Gebühren' in der Hoffnung, so eine hohe Gewinnausschüttung zu erhalten. Nachdem sie diese nicht erhielt, fiel der Betrug auf und sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim übernommen.

Wie sie sich vor dieser und anderen Betrugsmaschen schützen können, erfahren sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/

