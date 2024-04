POL-STD: Unbekannter überfällt Spielhalle in Stade - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots) - 1. Unbekannte dringen in Oldendorfer Friseurgeschäft ein Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Mittwoch, den 17.04., 12:00 h und Donnerstag, den 18.04., 07:40 h in Oldendorf in der Hauptstraße nach dem widerrechtlichen Öffnen der Haupteingangstür in ein dortiges Friseurgeschäft ...

