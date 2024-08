POL-HS: Mit dem Pkw überschlagen

KPB Heinsberg (ots) - Delikte: Wassenberg - Diebstahl eines E-Scooters Am Freitagnachmittag entwendeten unbekannte Täter im Bereich der Straße "Am Waldrand" einen E-Scooter. Das Elektrokleinstfahrzeug befand sich in einem Fahrradständer und war mit einem Schloss gesichert. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen können Sie über die Internetseite der Polizei ...

