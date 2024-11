Feuerwehr Bochum

FW-BO: 4 brennende PKW in Hamme

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 4 Uhr morgens, kam es zu einem Brandereignis von 4 PKW an der Dorstener Straße in Bochum Hamme. Die zuständige Innenstadtwache sowie die Ausbildungseinheit TOJ sind zu dem Einsatz alarmiert worden. Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte brannten vier PKW in Vollbrand und das Brandereignis drohte auf angrenzende Garagen überzugreifen. Daher wurde eine sogenannte Riegelstellung durchgeführt, um die Garagen vor dem Feuer zu schützen. Insgesamt waren drei Strahlrohe eingesetzt, um das Brandereignis zu bekämpfen. Aus Sicherheitsgründen sind parallel zwei nahegelegene Häuser geräumt worden. Die Bewohner sind während des Einsatzes in einer Straßenbahn der Bogestra untergekommen, konnten anschließend aber wieder die Wohnungen beziehen.

Um 05:50 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Polizei übernahm die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell