POL-LB: Ludwigsburg: Jugendschutzkontrollen - Mehrere Geschäfte verkaufen Alkohol, Tabakwaren und E-Zigaretten an Jugendliche

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg führte am Dienstag (06.05.2025) zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr in Kooperation mit der Stadt Ludwigsburg im in den Stadtteilen Poppenweiler, Neckarweihingen, Pflugfelden und Eglosheim sowie in der Innenstadt Jugendschutzkontrollen durch, deren Schwerpunkt auf dem widerrechtlichen Verkauf von Alkohol, Tabakwaren und E-Zigaretten lag. Mit dabei waren zwei 16- und 17-jährige Auszubildende der Stadt Ludwigsburg, die als Testkäufer fungierten. Insgesamt überprüften die Beamtinnen und Beamten 19 Verkaufsstellen. Hierbei verhielten sich die Mitarbeitenden der Verkaufsstellen lediglich in sieben Fällen vorbildlich. Sie kontrollierten die Ausweise der Jugendlichen und lehnten den Verkauf ab. In sieben Fällen überprüften die Mitarbeitenden zwar die Ausweise der Jugendlichen, dennoch veräußerten sie Alkohol und Tabakwaren bzw. E-Zigaretten. In weiteren fünf Fällen führten die Mitarbeitenden keinerlei Ausweiskontrollen durch und verkauften die Waren ohne jegliche Altersprüfung. Die Bilanz der Jugendschutzaktion fällt somit ernüchternd aus. Die betroffenen Verkaufsverantwortlichen müssen nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

