Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Firmenkomplex in Bargeshagen (Landkreis Rostock)

Bad Doberan/Bargeshagen (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag kam es zwischen 16:30 Uhr und 07:15 Uhr zu einem Einbruch in einen Firmenkomplex in der Reuterstraße in Bargeshagen (Landkreis Rostock). Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten zweier ansässiger Firmen. Aus den Büroräumen einer der Firmen wurde offenbar Bargeld entwendet. Zum Stehlgut der anliegenden Firma liegen gegenwärtig keine Angaben vor. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zum Zwecke der Tatortarbeit und Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst der Polizei zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Kriminalpolizei in Bad Doberan geführt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 - 560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

